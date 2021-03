Koalicja Obywatelska składa zawiadomienie do prokuratury na ministra Niedzielskiego

Posłowie KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Składamy ten wniosek, by dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR, musi być realna walka z pandemią - mówili.

Reklama

Zdjęcie Poseł KO Marcin Kierwiński /Radek Pietruszka /PAP

O złożeniu przez KO zawiadomienia do prokuratury poinformowali posłowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Piątkowski.

Reklama

Kierwiński ocenił, że gdy wszyscy mówili, że trzeba szykować się na trzecią falę pandemii i że będą nowe odmiany wirusa, może znacznie bardziej agresywne, "rząd znowu zaspał".

- I ta niefrasobliwość rządu, ten brak przewidywania, ten chaos i bałagan, to jest coś, z czego trzeba wyciągać wnioski, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło - powiedział poseł KO.

Aby - dodał - "urzędnicy rządowi wiedzieli, że polski podatnik płaci im za myślenie i działanie, a nie tylko za PR i pic". - Dlatego zdecydowaliśmy się z panem posłem Krzysztofem Piątkowskim, aby wniosek dotyczący wyciągania lekcji z tego, co zdarzyło się kilka miesięcy temu, złożyć - podkreślił Kierwiński.

- Składamy ten wniosek nie, żeby kogokolwiek rozliczać, bo czas na rozliczenia tego, co zrobił rząd PiS przyjdzie później. Składamy go, żeby dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR. Musi być realna walka z pandemią. Tego Polacy mają prawo oczekiwać od własnego rządu, od własnego premiera i od ministra zdrowia - mówił Kierwiński.

"Większość krajów europejskich zareagowała natychmiast"

Poseł Piątkowski podkreślił, że w grudniu ubiegłego roku premier Wielkiej Brytanii Boris Jahnson ogłosił informację o nowym, bardzo poważnym zagrożeniu, jakim jest nierozpoznana wcześniej odmiana koronawirusa. - I większość krajów europejskich wówczas zareagowała natychmiast, zamknęła swoje granice, zlikwidowała połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i wprowadziła obowiązkowe badania. Tak postąpiła większość krajów europejskich, tylko nie polski rząd - zaznaczył poseł KO.

Podkreślił, że "rząd Zjednoczonej Prawicy postanowił czekać całe sześć dni na reakcję. I dopiero po sześciu dniach zakazał lotów". - Do tego czasu zdążyło przylecieć do kraju wielu Polaków z wydatną pomocą narodowego przewoźnika. Minister Niedzielski podjął decyzję, aby te osoby, które przybywały do Polski, nie poddać obowiązkowym badaniom i też nie objął ich obowiązkową kwarantanną. Więc zaprosił tego groźnego wirusa do Polski - ocenił Piątkowski.

I właśnie dlatego - dodał - złożymy w najbliższym czasie ten wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. - Mamy nadzieję, że to nauczy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych - podkreślił poseł KO.

Poseł Piecha odpowiada

Tymczasem wiceszef sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) podkreślił, że jasnym jest, że część tego wirusa pewnie przetransportowano z Wysp Brytyjskich polskimi samolotami. - Ale zdecydowana większość przyszła do nas całkiem innymi drogami - ocenił.

Według niego każdy ma prawo złożyć doniesieni do prokuratury. - Ale udowodnienie tego będzie wyjątkowo trudne, a wręcz niemożliwe, bo jest oparte na fake newsach i na jakimś tam kreatywnym myśleniu tych, którzy się na sprawach rozwoju epidemii nie znają - podkreślił Piecha.