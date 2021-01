KO i przedsiębiorcy żądają poluzowania obostrzeń

Po spotkaniu z przedsiębiorcami politycy Koalicji Obywatelskiej zażądali otwarcia od 1 lutego - w reżimie sanitarnym - m.in. hoteli, restauracji, barów, instytucji kultury i sportu. Prezes Unii Przedsiębiorców Polskich wezwał rząd, aby przestał traktować biznes jak "bydło hodowlane prowadzone na rzeź".

Zdjęcie Oczekujemy tego, by odmrozić, w reżimie sanitarnym, podstawowe branże - powiedział Borys Budka /Paweł Supernak /PAP

Do spotkania doszło w Warszawie. Po nim na wspólnej konferencji prasowej wystąpili posłowie KO i prezes UPP Łukasz Malczyk.

Reklama

Lider PO Borys Budka mówił po spotkaniu, że przedsiębiorcy zostali przez rząd oszukani. - I dzisiaj od tego rządu oczekujemy konkretnych, jasnych decyzji. Oczekujemy tego, by odmrozić, w reżimie sanitarnym, podstawowe branże, które mogą pracować tak, by było bezpiecznie, ale przede wszystkim, by przedsiębiorcy mogli dalej zapewniać miejsca pracy, by dalej mogli mieć utrzymanie dla swoich pracowników i swoich najbliższych - przekonywał szef Platformy.

Poseł KO Sławomir Nitras zaapelował do wicepremiera, ministra rozwoju Jarosława Gowina, by podjął dialog z przedsiębiorcami na temat tego jak otwierać poszczególne branże. - Domagamy się od 1 lutego otwarcia hoteli i pensjonatów - w reżimie sanitarnym. Domagamy się otworzenia restauracji, barów (...), domagamy się otwarcia instytucji kultury - tych, które można otworzyć. Rząd zdaje się kompletnie zapomniał o instytucjach kultury. Domagamy się też otwarcia od 1 lutego tych obiektów sportowych, które służą rekreacji - w reżimie sanitarnym - mówił Nitras.

Malczyk wezwał rząd, by przestał traktować przedsiębiorców jak "bydło hodowlane, które prowadzi na rzeź". - Przestańcie dzielić i oznaczać po kodach PKB tych, którzy dostaną pomoc, lub tych, którzy nie dostaną tej pomocy i zbankrutują - apelował szef UPP.

W czwartek po południu rząd ma przedstawić informację na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego.

Ładowanie...