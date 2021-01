Kielce: Pobił mężczyznę za uwagę o brak maseczki

Do pięciu lat więzienia grozi 34-latkowi z Kielc za pobicie starszego mężczyzny, który zwrócił mu uwagę o konieczności noszenia maseczki - poinformowała świętokrzyska policja.

Do komisariatu przy ul. Paderewskiego w Kielcach zgłosił się zgłosił się w niedzielę 66-latek, który poinformował policjantów, że został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji Karol Macek.



- Sytuacja wydarzyła się w sobotę, w centrum miasta. Do jednego z punktów gier losowych przyszedł 34-latek. Gdy wszedł do środka, pracująca tam kobieta poprosiła go o założenie maseczki. Klient zlekceważył tę uwagę, nie zasłonił twarzy, więc obecny w kiosku 66-latek przypomniał mężczyźnie, że maseczki trzeba nosić - przekazał Macek.



Ta uwaga spowodowała u niego przypływ agresji - w wulgarny sposób zaczął odnosić zarówno do starszego mężczyzny, jak i do pracownicy kolektury.



- Nie poprzestał jednak na tym i zaczepił 66-latka, gdy ten wyszedł na zewnątrz. Zaatakował w pewnym momencie pokrzywdzonego, który popchnięty upadł tak niefortunnie, że doznał złamania ręki. O tym, że obrażenia ma poważne, dowiedział się nazajutrz, gdy zgłosił się do szpitala - dodał Macek.



Funkcjonariusze ustalili, że napastnik w przeszłości miał liczne problemy z prawem. Został zatrzymany tego samego dnia. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.