Kiedy zostaną zaszczepieni wszyscy medycy? Minister zdrowia rozwiewa wątpliwości

W perspektywie końca lutego będziemy mieli prawdopodobnie zaszczepioną w pełni, czyli już po podaniu drugiej dawki szczepionki, zdecydowaną większość chętnych medyków - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister Zdrowia Adam Niedzielski /Paweł Supernak /PAP

Minister zdrowia wraz z szefem KPRM, pełnomocnikiem rządu do spraw programu szczepień Michałem Dworczykiem przedstawia w poniedziałek na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia informację na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Reklama

Szczepienia przeciw COVID-19 odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero.

- Nie ma takiego punktu w czasie, kiedy będziemy mogli na zasadzie takiej kategorycznej powiedzieć, że szczepienia medyków poza tą datą nie będą się odbywały, ponieważ do nas napływają informacje o bardzo różnych wyjątkach, wśród lekarzy są np. kobiety karmiące, które dopiero w perspektywie kilku miesięcy będą mogły sobie pozwolić na szczepienie, itd, itd. - powiedział szef resortu zdrowia.

Kiedy kumulacja szczepień medyków?

- Wydaje się, że ta kumulacja szczepień w personelu medycznym i to mówię raczej o podaniu pierwszej dawki to będzie oczywiście styczeń, luty (...). A jeśli chodzi o podanie drugiej dawki, to można myśleć, że w perspektywie końca lutego będziemy mieli prawdopodobnie zdecydowaną większość chętnych zaszczepioną w pełni, to znaczy po podaniu drugiej dawki - wskazał szef resortu zdrowia.

W Polsce 27 grudnia ubiegłego roku rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni). W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.