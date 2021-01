Kiedy uda się wrócić do stanu sprzed pandemii? "Mówimy o czwartym kwartale tego roku"

Do stanu sprzed pandemii COVID-19 nie uda nam się szybko wrócić. Mówimy o czwartym kwartale tego roku, jeżeli nic nieprzewidzianego się nie zdarzy - sprecyzował - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News prof. Andrzej Fal, dziekan Wydziału Medycznego UKSW, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

- To, co nas naprawdę ostatnio martwi to pojawiające się nowe odmiany koronawirusa - podkreślił. Jak tłumaczył, jeżeli będzie ich więcej, okres powrotu do normalności może się wydłużyć.

- Wszelkie zmiany będą następować powoli - mówił z kolei inny gość Piotra Witwickiego prof. Adam Kleczkowski, matematyk, statystyk Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. - Jest wiele powodów do optymizmu, ale musimy uzbroić się w cierpliwość - dodał. Jak stwierdził, nasze życie może również nie wrócić do takiego stanu, który znaliśmy wcześniej.

Prof. Kleczkowski zasugerował, że z powodu pandemii w przyszłości mogą pojawić się ograniczenia w podróżowaniu.

Kolejną zmianą w naszym życiu, którą odczujemy w przyszłości, może być obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

- Szczepionka jest nasza wielką szansą, ale nie jest czarodziejską różdżką - ocenił. I dodał, że pewien rodzaj środków ochronnych będzie jeszcze musiał z nami zostać jeszcze "przez wiele miesięcy, a być może nawet i dłużej".

- Szczepienia niewątpliwie wprowadzą element bezpieczeństwa - mówił natomiast prof. Andrzej Fal. - Ale pod pewnymi warunkami - przypomniał. Jednym z nich jest odpowiednia liczba osób zaszczepionych, drugim sytuacja z nowymi odmianami koronawirusa. Jak na razie wariant brytyjski wydaje się być wrażliwy na szczepienia. - Nie mamy tej pewności do wariantu RPA - zaznaczył. - Kolejne warianty koronawirusa mogą nam zrobić niespodziankę, taką przykrą niespodziankę - podkreślił prof. Fal.