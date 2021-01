​Kiedy powrót do szkół? Przemysław Czarnek: W piątek wydamy rekomendacje

Jutro będziemy ostatecznie decydować na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, jakie wydajemy rekomendacje dla dyrektorów szkół, i kiedy myślimy o powrocie dzieci z klas I-III do szkół - potwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej poinformował o tym w rozmowie z Interią.

Zdjęcie Przemysław Czarnek /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

- Najbardziej realny scenariusz przewiduje powrót do zajęć stacjonarnych w klasach I-III, a pozostali uczniowie będą mieli nadal nauczanie na odległość - mówił Czarnek w środowej rozmowie z Interią.



Resort edukacji i nauki poinformował, że w czwartek minister wraz z członkami kierownictwa resortu wziął udział w serii spotkań dotyczących przygotowań do ewentualnego powrotu uczniów klas I-III do szkół, zależnie od sytuacji epidemicznej, a także procesu testowania nauczycieli.

Czarnek zwrócił uwagę na to, że w czwartek nastąpił wzrost zachorowań - ponad 12 tys. nowych potwierdzonych przypadków.

- Więc nie mówimy o stabilnej sytuacji, dlatego musimy mieć na to wzgląd. I dlatego jutrzejsze dane dotyczące zachorowań będą również decydowały o tym, jakie będą te warunkowe rekomendacje dla dyrektorów szkół - zaznaczył.

Czarnek dodał, że w czwartek odbył serię spotkań m.in. ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi i z kuratorami oświaty.