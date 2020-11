- Decyzja w sprawie ewentualnego lockdownu nie zależy tylko od jednego parametru - mówił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, kluczowa jest nie tylko liczba nowych dziennych przypadków zakażeń, ale także i liczba zajętych łóżek covidowych. - Jeżeli poziom hospitalizacji przekroczy 30 tys., trzeba będzie dokonać lockdownu gospodarczego - wskazał. Obecnie zajętych jest 18 160.

- Dzisiejsze wyniki pokazują pewne zwolnienie procesu pandemii. Mamy przyrosty nieco mniejsze, ale to nadal przyrosty. Nawet jeśli kreślilibyśmy scenariusze o ustabilizowaniu się sytuacji, to jesteśmy na poziomie mniej więcej 20 tys. zachorowań dziennie. To oznacza, że do systemu szpitalnego będzie dopływało 2-4 tys. osób na dzień - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Adam Niedzielski .



- Nawet jeśli ta liczba się ustabilizuje, to nie zdejmuje ona ciężaru z systemu opieki zdrowotnej - dodał szef resortu zdrowia w Polsat News.

Zapadnie decyzja o nowych obostrzeniach?

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał Adama Niedzielskiego o to, czy w najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych obostrzeń ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

- Pan premier już wiele razy deklarował, że idziemy drogą środka. Ani nie skręcamy w kierunku natychmiastowego zamknięcia gospodarki, ani nie idziemy liberalnie, nie wprowadzając żadnych restrykcji - odpowiedział minister zdrowia. Jak dodał, rząd bacznie obserwuje to, co dzieje się z liczbą nowych zachorowań.

Próg wprowadzenia pełnego lockdownu

Niedzielski został zapytany także o to, ile wynosi próg wprowadzenia pełnego lockdownu gospodarki.

- To jest sytuacja, która zależy nie tylko od jednego parametru. Bardzo często mówimy tylko o dziennej liczbie zachorowań, a z mojego punktu widzenia, jako ministra zdrowia odpowiedzialnego za całą infrastrukturę lecznictwa w Polsce, przede wszystkim liczy się to, czy system jest w stanie przyjmować nowych pacjentów, czy ta infrastruktura jest wydolna - odpowiedział.

Jak mówił Niedzielski, wyobraża sobie scenariusz, zgodnie z którym mamy pięć tys. nowych dziennych zachorowań, ale szpitale są wypełnione pacjentami, często objętymi intensywną terapią czy wspomaganiem tlenowym. - Wtedy ta liczba pięć tys. nie ma znaczenia - dodał.

- To nie jest jednokryterialne spojrzenie. Trzeba patrzeć z wielu stron i jedną ze stron patrzenia na to jest to, ile mamy zajętych łóżek - mówił.

Jak dodał minister, resort zdrowia ma zbudowany "scenariusz krytyczny". - Jeżeli poziom hospitalizacji przekroczy 30 tys., to trzeba będzie dokonywać lockdownu gospodarki, bo nie mamy więcej infrastruktury - powiedział.

Minister wyjaśnił, że należy patrzeć na te dwa kryteria - liczbę nowych zachorowań i zajętych łóżek - razem. - Od nich zależy wycena, co dalej - dodał.

