Kiedy Europa odetchnie od koronawirusa? Andrzej Ryś w "Gościu Wydarzeń"

Trzeba to jasno powiedzieć - dostawy szczepionek nie były możliwe w większej ilości - powiedział Andrzej Ryś, dyrektor do spraw systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej w programie "Gość Wydarzeń". Mówił też o tym, kiedy Europa odetchnie do kolejnych fal zakażeń.

Ryś był pytany przez prowadzącego program Marcina Fijołka, kiedy Polacy mogą spodziewać się "powrotu do normalności". Ekspert przyznał, że trzeba patrzeć na kraje, które mają wysoki poziom wyszczepiania.

- Cały świat patrzy na Izrael. Tam restrykcje można powoli wycofywać. To jednak zajmuje czas i wymaga bardzo intensywnych szczepień i odpowiedniej liczby dostępnych szczepionek - mówił.

Pytany dlaczego niektóre kraje lepiej radzą sobie z pandemią od Unii Europejskiej, Ryś wymieniał kilka czynników. - To wszystko ma swoją historię. Z jednej strony mamy Unię Europejska, która ma 500 mln ludzi. Po drugie dostosowanie całej logistyki i sposobu dostarczenia szczepionek dla tych 27 członków Unii Europejskiej to proces bardziej skomplikowany. Trzeba to jasno powiedzieć - dostawy szczepionek nie były możliwe w większej ilości. Tyle producenci wyprodukowali. Dwóch producentów dostarczyło szczepionki zgodnie z kontraktem - mówił.

Dyrektor do spraw systemów opieki zapewniał, że eksport szczepionek jest monitorowany. - Ja praktycznie każdego dnia widzę ile szczepionek eksportuje poszczególny producent. Staramy się reagować, jak to jest możliwe. W przypadku AstraZeneki doszło do jednego wstrzymania eksportu, do Australii, przez włoski rząd - dodawał.

Ryś przekazał również, że "obecnie udało się zwiększyć dostawy szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech". - Firma uruchamiając produkcję w niemieckiej fabryce ma szansę zrealizować te umowy. Podobnie z Moderną udało się zawrzeć umowę i zwiększyć dostawy - mówił, dodając, że te firmy starają się poprawiać logistykę.