- Zdajmy sobie sprawę, że przedsiębiorcy nie mają wyjścia i dlatego decydują się na otwarcie - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Katarzyna Lubnauer. - Jako Koalicja Obywatelska mówimy, że czas na odmrażanie gospodarki - dodała.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Katarzyna Lubnauer (KO) krytycznie odniosła się do decyzji rządu o utrzymaniu obostrzeń. Jak przyznała, przedsiębiorcy są na skraju bankructwa, więc otwierają swoje biznesy mimo lockdownu.

Reklama

- Sądy często orzekają, że nie ma podstaw prawnych, żeby lockdown wprowadzać rozporządzeniem, czyli trudno jest powiedzieć, czy to prawo jest prawem obowiązującym. Zdajmy sobie sprawę, że ci przedsiębiorcy nie mają wyjścia i dlatego decydują się na otwarcie - powiedziała.

"To plasuje nas na trzecim miejscu w Europie"

Z kolei posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła w "Gościu Wydarzeń", że rząd robi wszystko, by wspierać przedsiębiorców, w tym trudnym dla nich okresie.

- Na walkę z koronawirusem przeznaczyliśmy już 9 proc PKB, co plasuje nas na trzecim miejscu w Europie. Musimy wsłuchiwać się w głos tych, którzy są zdesperowani. Rząd jest gotowy do korygowania tarcz i rozmowę z przedsiębiorcami - stwierdziła.

"Przepisy są chaotyczne i niezrozumiałe"

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy Koalicja Obywatelska jest za otwarciem wszystkich branż, Katarzyna Lubnauer odpowiedziała, że konieczne jest otwarcie tych, które nie prowadzą do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ponadto podkreśliła, że w Polsce panuje chaos komunikacyjny, a przedsiębiorcy nie wiedzą według jakich zasad luzowane są kolejne obostrzenia.

- To, czego nie rozumieją przedsiębiorcy, to jaki jest klucz otwarcia kolejnych branż. W listopadzie premier Mateusz Morawiecki prezentował tabelę, według której teraz jesteśmy w strefie żółtej. To znaczy, że powinniśmy być po lockdownie. Te przepisy są chaotyczne i niezrozumiałe. Rząd odrzuca te zasady, które sam przyjmował - dodała.

"Nie wolno nam polegać na intuicji"

- Ciągle na pierwszym planie stawiamy bezpieczeństwo Polaków. Najważniejszy jest głos ekspertów i wirusologów. Mamy też badania uniwersytetów, które pokazują, jak szybko wirus rozprzestrzeniałby się, gdyby restauracje zostały otwarte. Naukowcy badają sytuację na bieżąco i to w ich głos musimy się wsłuchiwać. Nie wolno nam polegać na intuicji. Zapłacimy za to zdrowiem i życiem Polaków - odpowiedziała na to Stachowiak-Różecka.



Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.