Projekt rozporządzenia zakazującego pracy kasyn od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 znalazł się w wykazie prac rządu, umieszczonym w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest wprowadzenie dodatkowego ograniczenia, przewidującego zakaz od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.

Ma to dotyczyć również tej działalności prowadzonej w ramach usług hotelarskich - zapisano w informacji o projekcie.

Zgoda na remonty infrastruktury krytycznej

Projekt rozporządzenia zakłada też umożliwienie w tym okresie operatorom infrastruktury krytycznej i ich podwykonawcom wykonywania niezbędnych prac oraz remontów w obiektach mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

"Prace te i remonty są wykonywane zgodnie z przyjętym z wyprzedzeniem harmonogramem, a każde ich przesunięcie może wpłynąć negatywnie na ciągłość świadczenia usług w zakresie przesyłu energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej" - uzasadniono zapis projektowanego rozporządzenia.

Za projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, odpowiada resort zdrowia i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W wykazie nie precyzuje się konkretnych dat przyjęcia rozporządzeń - zaznaczono jedynie, że będzie to jeszcze w IV kwartale tego roku.

We wtorek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewnił na Twitterze, że kasyna będą zamknięte, a temat ich funkcjonowania podczas obostrzeń miedzy 28 grudnia a 17 stycznia poruszono na posiedzeniu rządu. Zapowiedział szybką nowelizację rozporządzenia.

Dodatkowe restrykcje na czas ferii

Zgodnie z wydanym już rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz działania dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Zmiana nie dotyczyła kasyn, w których aktualnie może przebywać jedna osoba na 15 mkw. powierzchni przeznaczonej dla klientów.

