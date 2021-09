Kampania Narodowego Programu Szczepień. Zaprezentowano nowe spoty

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło w komunikacie, że "koronawirus to nie tylko mniej lub bardziej łagodna choroba. To epidemia, wobec której osoby odpowiedzialne za Polskę muszą działać zdecydowanie". Podkreślono, że "w przypadku braku oczekiwanego poziomu wyszczepienia Polaków, rządzący nie będą mieli wyboru i wprowadzą kolejne obostrzenia, a ich konsekwencje znów będą bolesne dla społeczeństwa i niekorzystne dla gospodarki". Nowe materiały to kontynuacja działań promujących szczepienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które rozpoczęto 20 sierpnia 2021 roku.

W przygotowanych spotach występują nowi bohaterowie. W pierwszym z nich do szczepienia przekonywała mama ucznia, który od nowego roku szkolnego wrócił do szkoły.

W kolejnych do przyjęcia preparatów przeciw COVID-19 zachęcają szef kuchni oraz trener personalny. Pokazują oni restaurację tętniącą życiem, która jest miejscem spotkań rodzin i przyjaciół oraz siłownie, w której trenuje i dba o swoją formę wiele osób.

"Tego wszystkiego może zabraknąć, jeżeli przyjdzie kolejna fala pandemii" - podkreślono w komunikacie.



Znani lekarze mówią o konsekwencjach niezaszczepienia

W drugiej części spotu występują Agnieszka Szarowska, specjalista chorób zakaźnych oraz dr Michał Sutkowski, od początku obecni przy chorych na COVID-19. Ubrani w szpitalny uniform zwracają się bezpośrednio do odbiorcy i mówią o skutkach nieszczepienia się. "Dramatyczne statystyki dotyczące zgonów osób chorych na koronawirusa wzmacniają cały przekaz i zwracają uwagę odbiorcy na skalę skutków, jakie niesie za sobą nieszczepienie się przeciw COVID-19" - przekazano.



Jak podkreślili autorzy kampanii, "we wszystkich spotach wykorzystano symboliczny zabieg przesuwania kadrów i obrazów, które umożliwiają "przejście" do świata normalności i szczęśliwego życia społecznego bez lockdownu. Kontrast między tymi dwiema rzeczywistościami dosadnie ukazuje różnicę pomiędzy światem otwartym - bez koronawirusa, a światem zamkniętym z powodu obostrzeń. To odbiorca podejmuje autonomiczną decyzje, który świat wybiera i w którym chce żyć".



W Polsce wykonano ponad 37,1 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 19,3 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 19,7 mln osób - wynika z danych raportu szczepień przeciwko COVID-19.