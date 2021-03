"Tak bardzo uważałam... ale jednak mnie też trafiło" - napisała na Twitterze Joanna Mucha. Posłanka Polski 2050 jest zakażona koronawirusem.

Joanna Mucha

"Tak bardzo uważałam... ale jednak mnie też trafiło. Pozytywny wynik testu. Przy okazji uprzedzę Was - pani doktor powiedziała, że chorzy teraz często zgłaszają objawy związane z zatokami - u mnie też tak było. Dbajcie o siebie. W moim przypadku - bardzo boli" - napisała na Twitterze posłanka 2050.

Mucha to pierwsza parlamentarzystka Polski 2050, która poinformowała o zakażeniu koronawirusem. Posłów i senatorów innych ugrupowań choroba także nie omija. Tak jak i wszystkich Polaków, bo w ostatnich dniach coraz więcej osób trafia do szpitala, a niemal codziennie słychać o rekordowej liczbie zakażonych w tym roku.



W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 998 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu doby zmarło 419 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii wynosi 2 010 244, z czego 48 807 chorych zmarło. Ostatniej doby zaszczepiono 149 828 osób, co w sumie daje 4 893 320 wykonanych szczepień w Polsce.