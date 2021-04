Szczepionka o nazwie COVID-19 Vaccine Janssen to czwarty dopuszczony w Unii Europejskiej preparat. Dziś do Polski dotarła jego pierwsza dostawa. Szczepionka firmy Johnson&Johnson jest jednodawkowa.

Zdjęcie Preparat firmy Johnson & Johnson /Jon Cherry /Getty Images

- Zgodnie z planem do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson - potwierdził w środę rano prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Michał Kuczmierowski.

To pierwsza dostawa szczepionek tego producenta do Polski.

Czwarta szczepionka dopuszczona w UE

Szczepionka o nazwie COVID-19 Vaccine Janssen to czwarty dopuszczony w Unii Europejskiej preparat, jego dostawy do krajów członkowskich ruszyły w poniedziałek. Szczepionka koncernu Johnson & Johnson jako jedyna wymaga podania tylko jednej dawki. Szczepionki od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.

Kto ją otrzyma?

Preparat, opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, będzie w Polsce - jak zapowiada rząd - stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

Ochrona rozpoczyna się 14 dni po szczepieniu

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen podawana jest u osób powyżej 18 lat, wyłącznie we wstrzyknięciu domięśniowym, preferowanym miejscem jest górna część ramienia. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego ochrona rozpoczyna się około 14 dni po szczepieniu.

Szczepionka powoduje, że układ odpornościowy wytwarza przeciwciała i wyspecjalizowane białe krwinki, które działają przeciwko wirusowi, zapewniając w ten sposób ochronę przed COVID-19.

Preparat dystrybuowany jest w fiolkach, które zawierają pięć dawek po 0,5 ml. Szklana fiolka ma korek z gumy, aluminiowy kapsel i niebieską plastikową nakładkę.

Nieotwarta fiolka zachowuje ważność przez dwa lata podczas przechowywania w temperaturze od -25 stopni do -15 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwarta szczepionka może być przechowywana w lodówce w temperaturze od 2 stopni do 8 stopni Celsjusza, w miejscu chronionym przed światłem, jednorazowo przez okres do trzech miesięcy. W temperaturze od 9 stopni do 25 stopni Celsjusza nieotwarta szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest stabilna przez 12 godzin.

Po pierwszym przekłuciu fiolki produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 stopni przez maksymalnie sześć godzin lub pozostawać w temperaturze pokojowej (maksymalnie 25 stopni Celsjusza) do trzech godzin od napoczęcia.

Szczepionka opiera się na niezdolnym do replikacji adenowirusie - Ad26. Jest on nośnikiem materiału genetycznego, pod wpływem którego komórki zaszczepionej osoby zaczynają wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Reagując na białko wirusa, organizm wytwarza odporność.

FDA i CDA zaleciły wstrzymanie szczepień w USA

We wtorek Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie w USA szczepień z użyciem preparatu z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

W związku z sygnałami, jeszcze w zeszłym tygodniu, Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła działania zmierzające do oceny zgłoszonych zdarzeń zatorowych i zakrzepowych u osób, które otrzymały szczepionkę Janssen przeciw COVID-19.

UE zamówiła 200 mln dawek

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych stwierdził we wtorek, że obecnie nie jest jasne, czy istnieje związek przyczynowy między szczepionką przeciw COVID-19, a wspomnianymi schorzeniami. Podał, że w środę rano odbędzie się w EMA dyskusja w tej sprawie.

Wcześniej przypadki zakrzepicy z małopłytkowością wystąpiły też u osób szczepionych AstraZeneką. Ostatecznie po analizie tych przypadków EMA na początku wydała kwietnia opinię, że są to bardzo rzadkie przypadki, a korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneki w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

UE złożyła zamówienie na 200 mln dawek tej szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln dawek. W połowie marca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiadała, że kraje unijne powinny otrzymać w drugim kwartale około 55 mln dawek preparatu.

