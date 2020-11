Jawor: Nie żyje dyrektor szkoły. Miał koronawirusa

Zmarł Jacek Wieczorek, nauczyciel matematyki i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze (woj. dolnośląskie) - poinformował burmistrz miasta Emilian Bera.

Jak podaje serwis legnica.naszemiasto.pl, Jacek Wieczorek zmarł w czwartek (12 listopada) w szpitalu w Zgorzelcu.

Był wieloletnim nauczycielem matematyki, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze oraz radnym miejskim.

Kilka dni wcześniej sam poinformował na stronie szkoły, że "niestety i jego dopadł COVID-19".



"Dziękujemy za Pana dobrą energię, gotowość do pomocy, wsparcie radą i doświadczeniem. Dziękujemy za otwartość, z jaką podchodził Pan do naszych pomysłów, za zaufanie, którym nas Pan obdarzył oraz szczerość, z jaką realizował Pan misję w naszej szkole. Pozostawia Pan pustkę, której nie uda się wypełnić" - czytamy we wpisie na profilu szkoły na Facebooku.



W województwie dolnośląskim w środę (12 listopada) potwierdzono 1 847 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Od początku epidemii w regionie odnotowano 42 074 zakażeń, z czego 620 osób zmarło.



