Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński zaapelował do Polaków o szczepienie się przeciw COVID-19.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jarosław Kaczyński w rozmowie wyemitowanej w sobotę w publicznym Radiu Olsztyn mówił o konieczności szczepień w kontekście odmrażania branży turystycznej. Przyznał, że rozumie, że wielu ludzi tęskni za wyjazdami, że w ten sposób wiele osób wypoczywa.

Mówiąc o tym, że powoli branża turystyczna wraca do normalnego funkcjonowania, Kaczyński zaapelował, by jak najwięcej osób zaszczepiło się.

- Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne - podkreślił. Jak dodał, bez szczepień pandemii nie da się opanować. - Jest to sprawa niezwykle istotna - zaznaczył.

W tej samej rozmowie prezes PiS powiedział, że zamknięcie hoteli i restauracji było konieczne ze względu na opanowanie pandemii.

