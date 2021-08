Jarosław Kaczyński: Osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń

Jarosław Kaczyński przekazał, że jest w pełni zaszczepiony. - Nie było żadnego strachu, żadnych skutków ubocznych. Niektórych boli ręka, mnie nie bolała - powiedział prezes PiS

Obowiązkowe szczepienia?

Kaczyński został też zapytany o to, czy szczepienia będą obowiązkowe. - Odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki. Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem - odpowiedział.

Zdaniem prezesa PiS takie zachowanie to skrajny egoizm. - Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia - dodał.

Jego zdaniem państwo ma obowiązek uczynić wszystko, żeby doprowadzić do najwyższego stopnia zabezpieczenia przed zarazą, jaką jest COVID-19. - Uważam, że nie można kierować się w tej sytuacji myśleniem o tym, aby nie narażać się jakiejś grupie wyborców. Trzeba kierować się dobrem ludzi - podkreślił.

Obostrzenia dla niezaszczepionych

Prezes PiS mówił także o nasilających się nowych wariantach koronawirusa. Podkreślił, że musimy osiągnąć zbiorową odporność. - Trzeba podjąć wszystkie możliwe przedsięwzięcia, zarówno zachęty do szczepień, jak i bardziej rygorystyczne kroki - dodał.

Kaczyński pytany o to, czy osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń, jasno stwierdzi: - Tak, mogą spodziewać się obostrzeń - powiedział.

- Nie można ulegać tym, którzy mają kłopot z analizą sytuacji i zbyt niski poziom empatii. Politycy muszą brać odpowiedzialność za trudne decyzje i ponosić ich ryzyko - dodał.

Prezes PiS przekazał, że w ciągu tygodnia w Polsce można zaszczepić pięć milionów ludzi.