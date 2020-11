- To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków - powiedział w poniedziałek (30 listopada) w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Bogdan Rymanowski zapytał Jarosława Gowina, czy jeździ na nartach, a jednocześnie przypomniał zapowiedź górali, którzy ostrzegli, że zablokują przyjazd prezydenta.

Jak mówił, stoki będą działać, "niestety bez otwarcia ośrodków, pensjonatów, hoteli", a także "punktów gastronomicznych, a mówiąc precyzyjnie, te punkty będą mogły świadczyć usługi, tak jak wszystkie pozostałe restauracje, czyli na wynos" - wyjaśniał.

Wicepremier podkreślał, że "jeszcze dwa tygodnie temu realny był czarny scenariusz", czyli całkowity lockdown. - Udało się temu zapobiec, natomiast wszystkim branżom, które zostały dotknięte, zaoferujemy szeroką pomoc - zaznaczył.

- Większość krajów europejskich zamyka swoje stoki - podkreślił.

"Liczymy się ze wzrostem zakażeń"

- Grudzień to miesiąc kluczowy z punktu widzenia handlu - zauważył Gowin. - Liczymy się z tym, że to otwarcie pociągnie za sobą wzrost liczby zakażeń. Dlatego chcemy i apelujemy do wszystkich, aby pierwsza połowa stycznia to był czas dobrowolnej kwarantanny, abyśmy ograniczyli kontakty międzyludzkie, zresztą również podczas świąt Bożego Narodzenia - mówił.

Gowin mówił też o zaprezentowanym w poniedziałek Planie dla Pracy i Rozwoju, czyli pomocy dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Na tarcze branżowe i finansową rząd przeznaczy ok. 40 mld złotych.