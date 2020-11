Były poseł na Sejm Janusz Sanocki z zakażeniem koronawirusem został przewieziony do szpitala w Opolu. Wcześniej publicznie krytykował władze państwowe za działania wobec epidemii COVID-19.

Zdjęcie Janusz Sanocki /Grzegorz Banaszak /Reporter

O zakażeniu koronawirusem Janusz Sanocki poinformował na swoim profilu społecznościowym w czwartek (19 listopada).

"Dopadł mnie covid i z ciężkim zapaleniem płuc leżę w szpitalu w Opolu. Zostałem przyjęty w czwartek, trzy dni czekałem na wynik testów. Podtrzymuję wszystkie moje krytyczne uwagi na temat wariackiej i robionej na pokaz rzekomej 'walki' z covidem, trzymajcie kciuki, żeby mnie nie pożarło" - napisał.

Były polityk i publicysta znany jest m.in. ze sceptycznej oceny działań związanych z epidemią. Jeszcze 9 listopada na swoim profilu udostępniał filmik podpisany "Czym jest COVID-19? Jest to medialna manipulacja społeczeństwem i doprowadzenie do strachu i paraliżu wszystkich na całym świecie".

W piątek, mimo choroby, pacjent nie zmienił swej opinii na temat epidemii.

"Z pozycji pacjenta, który dwa dni z 40 stopniami gorączki, z typowymi objawami jak utrata smaku, musiał jeszcze czekać na idiotyczny test, który do terapii do niczego nie jest potrzebny, w pełni podtrzymuję moje zdanie - minister chaotycznymi, robionymi pod publiczkę zarządzeniami tylko wprowadził chaos do służby zdrowia. Bez ministra (...) szpitale przejmowałyby co najmniej 10 proc. więcej pacjentów i niczego nie brakuje. Jestem ciężkim przypadkiem i mam pełną opiekę. Terapia to: tlen, trzy kroplówki, w tym dwa antybiotyki i steryd oraz zastrzyk przeciwzakrzepowy w brzuch. To takiej terapii nie można prowadzić w każdym szpitalu? Trzeba było robić bałagan i tworzyć specjalne szpitale itd.? Podtrzymuję swoją krytyczną opinię o działaniach ministra. Bo lekarze i personel medyczny jest bardzo dobry" - napisał Sanocki.

