- Zagłosujemy przeciwko Funduszowi Odbudowy, który jest wstępem do federalizacji Unii Europejskiej - zapowiedział polityk Solidarnej Polski i odwołany w ostatnich dniach wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Ocenił, że fundusz jest "niebezpiecznym mechanizmem, który prowadzi do uwspólnotowienia długu".

Reklama

Zdjęcie Janusz Kowalski w Sejmie /Piotr Molecki /East News

- Akurat za ten Fundusz Odbudowy odpowiadałem w Ministerstwie Aktywów Państwowych, więc chcę powiedzieć państwu jedną, zasadniczą kwestię: nie ma do tej pory policzonego kosztu tego funduszu - mówił dziennikarzom w Sejmie Janusz Kowalski. - Fundusz Odbudowy to bardzo niebezpieczny mechanizm, który w istocie prowadzi do uwspólnotowienia długu - dodał.

Jak zachowa się partia Ziobry?

Reklama

Polityk został zapytany, czy Solidarna Polska nie wycofa się z zadeklarowanego wcześniej sprzeciwu wobec Funduszu Odbudowy.

- Zbigniew Ziobro jest tym politykiem, który nie kalkuluje, który jest konsekwentny, który broni suwerenności Polski, suwerenności energetycznej i nie zmienia zdania w tych zasadniczych kwestiach, o których dzisiaj rozmawiamy, nawet o milimetr. W związku z tym absolutnie zagłosujemy przeciwko Funduszowi Odbudowy, który jest wstępem do federalizacji Unii Europejskiej - odpowiedział Kowalski.

Jak dodał, "trzeba sobie jasno powiedzieć, że istnieje poważne zagrożenie, że za 10-15 lat będziemy jako Polska płacić długi, które mogą zbankrutować, które nie będą spłacały zobowiązań".

Czytaj również: Budka i Sikorski apelują do PiS. Upominają się o plan

Stanowisko rzecznika rządu

W środę w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany o poparcie dla Funduszu Odbudowy ze strony Solidarnej Polski. Podkreślił, że decyzję w tej sprawie podejmuje Sejm.

- Jestem przekonany, że w Sejmie większość parlamentarna zdecyduje o tym, żeby tę ustawę przyjąć. Ustawę, która jest korzystna, po to, aby wykorzystać środki unijne wynegocjowane w trudnych negocjacjach unijnych i bardzo korzystne dla Polski - powiedział Müller.

57 mld euro do dyspozycji Polski

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie.