Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 895 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 636 pacjentów. Tydzień wcześniej, 21 kwietnia, wykryto 13 926 przypadków zakażenia COVID-19. Zmarło wtedy 740 zakażonych osób. Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 2 776 927 zakażeń SARS-CoV-2 i 66 533 zgonów. Podano łącznie 10 740 169 dawek szczepionki, z czego w ciągu minionej doby wykonano 244 688 szczepień.

Reklama

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Beata Zawrzel/REPORTER /East News

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (1531), wielkopolskiego (1094), mazowieckiego (1087), dolnośląskiego (859), małopolskiego (771), łódzkiego (670), zachodniopomorskiego (447), kujawsko-pomorskiego (411), lubelskiego (379), pomorskiego (349), świętokrzyskiego (214), opolskiego (213), podkarpackiego (209), warmińsko-mazurskiego (209), lubuskiego (203), podlaskiego (148).



101 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Ładowanie...

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 209 40 771 66 1531 116 213 13 859 60 203 9 1094 43 214 41 670 45 1087 72 411 32 148 17 209 11 349 27 447 26 379 18

Reklama

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 636 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 179 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 457 osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 2 776 927 zakażeń SARS-CoV-2 i 66 533 zgonów.

Ładowanie...

Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 244 688 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 10 740 169, w tym 2 746 824 to szczepienia drugą dawką.

Do tej pory zutylizowano 10 993 dawek szczepionki. W 6774 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ładowanie...

Ładowanie...

Ile testów w ciągu doby?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 71 722 testów na obecność koronawirusa.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 25 591 łóżek covidowych w szpitalach. 2 945 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - przekazał w środę resort zdrowia. Oznacza to spadek hospitalizacji o 1334 względem danych z wtorku, a liczby pacjentów podłączonych do respiratorów o 96. Dokładnie tydzień temu, 21 kwietnia, pacjenci z koronawirusem zajmowali w szpitalach 30 706 łóżek, 3265 chorych było podłączonych do respiratorów.

Ładowanie...

Ministerstwo podało jednocześnie, że obecnie dostępnych jest 43 774 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 4467.

Z najnowszych danych wynika również, że 187 087 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 2 473 974 osób.

Dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 26 925 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 3041 sztuk.

Na kwarantannie były wczoraj 193 781 osoby, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 467 036.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Epidemia hamuje. Będzie dalsze luzowanie obostrzeń? Polsat News