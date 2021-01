Osoby z grupy pierwszej będą mogły zapisać się na szczepienia w placówce POZ, przez infolinię Narodowego Programu Szczepień lub Internetowe Konto Pacjenta - powiedział pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Do zapisu potrzebne będzie wystawione automatycznie e-skierowanie.

Zdjęcie Michał Dworczyk na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia. /Paweł Supernak /PAP

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej - w pierwszej kolejności będą to seniorzy powyżej 70 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 60 lat, nauczyciele i służby mundurowe. Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób 70 plus ruszą od 15 stycznia. Na wtorek planowana jest konferencja prasowa w tej sprawie.

Reklama

Dworczyk pytany w poniedziałek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, jak będzie wyglądać dokładnie proces rejestracji na szczepienia dla grupy pierwszej, przekazał, że "każda osoba, która otrzyma automatycznie wystawione e-skierowanie, będzie mogła zapisać się na szczepienia". Wskazał, że proces wystawienia skierowania nie będzie wymagał bezpośredniej obecności pacjenta.

Szef KPRM wyjaśnił, że pacjent nie musi wiedzieć, że zostało wystawione dla niego skierowanie do szczepienia, musi tylko "mieć wiedzę, że należy do tej kategorii wiekowej, która jest w tej chwili szczepiona". - Senior, który już wie o zapisie na szczepienia, ma trzy kanały, dzięki którym może zapisać się na szczepienia - mówił Dworczyk.

W punkcie, przez infolinię i przez Internetowe Konto Pacjenta

Poinformował, że osoba z grupy pierwszej będzie mogła zapisać się na termin szczepienia osobiście w placówce POZ lub innym punkcie zapisów, przez infolinię Narodowego Programu Szczepień (numer 989) lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

- Po pierwsze pacjent może udać się do swojej placówki zdrowia. Większość placówek POZ zgłosiło się do programu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że w POZ będzie mógł się zgłosić i umówić na szczepienie. Jeśli nie, to w POZ lub w tej placówce zostanie wskazany najbliższy punkt, do którego może się udać, aby osobiście zapisać się na termin szczepienia" - powiedział Dworczyk. Dodał, że jeżeli pacjent nie chce wychodzić z domu, może skorzystać z infolinii Narodowego Programu Szczepień, dzwoniąc na numer 989, i podczas rozmowy ustalone zostanie miejsce, gdzie ta osoba chce się szczepić, oraz dokładna data i godzina tego zabiegu.

Dworczyk podkreślił, że "trzecim kanałem zapisów na szczepienia ma być Internetowe Konto Pacjenta". - Możemy się zapisać za pośrednictwem internetu, wybierając punkt, miejsce szczepień i precyzyjny termin - dodał.

Przypomnienie SMS

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień poinformował, że w przeddzień terminu szczepienia pacjenci dostaną przypominający o tym SMS. Jego zdaniem, taką wiadomość pacjenci otrzymają także przed terminem podania drugiej dawki szczepionki. Zaznaczył jednocześnie, że "przy umówieniu się na pierwsze szczepienie, będzie wiadomo, kiedy będzie następny termin szczepienia".

Pytany, kiedy uda się zaszczepić wszystkich chętnych Polaków, ocenił, że "składanie takich precyzyjnych deklaracji jest przedwczesne". - Wolę zawsze rozpatrywać czarne scenariusze i brać pod uwagę, że producenci (szczepionek - PAP) nie zawsze mogą dotrzymać umów i deklaracji - podkreślił.

- Celem rządu jest zapanowanie nad pandemią w 2021 roku, natomiast dzisiaj ze względu na uzależnienie od dawek szczepionek, nie możemy zadeklarować, że 30-latek będzie się mógł zaszczepić w maju lub czerwcu (2021 roku) - powiedział Dworczyk.

Szczepienia rozpoczęto w Polsce 27 grudnia. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.