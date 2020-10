Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Zamierzasz wykonać test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2? Poniżej przeczytasz zalecenia dla pacjentów wybierających się na badania.

Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Teraz także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić zlecenie testu. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz uzna, że u pacjenta wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu. Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta - informuje strona pacjent.gov.pl.

Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie - samochodem - udaje się on do punktu drive thru, by wykonać test. Na badanie należy zabrać dokument ze zdjęciem i nr PESEL oraz przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Wskazanym jest, by przed pobraniem wymazu być na czczo. Ewentualny posiłek musi być zjedzony co najmniej trzy godziny przed badaniem. Przed wymazem nie myje się zębów i nie przepłukuje jamy ustnej płynem. Nie należy również żuć gumy, ssać tabletek na gardło ani pić syropów przeciwkaszlowych - nawet ziołowych.

Dodatkowo, co najmniej dwie godziny przed testem zabronione jest stosowanie maści, kropli czy aerozolu do nosa. Nie wolno również wykonywać inhalacji czy płukania zatok. Przed wymazem nie wydmuchuje się też nosa.

Osoby noszące ruchomą protezę zębową są zobowiązane wyjąć ją przed pobraniem próbki. Na czas badania należy mieć założoną maseczkę. Można ją zdjąć tylko na czas pobierania próbki.

Jeśli wymaz pobierany w domu pacjenta, przed przyjściem specjalisty dokładnie przewietrz mieszkanie.

W przypadku badań na przeciwciała koronawirusa specjalista pobiera krew pacjenta, a proces postępowania przed pobraniem jest podobny do standardowego pobrania krwi. Pacjent nie musi być jednak na czczo, ale za to powinien wypić szklankę wody na 30 minut przed pobraniem krwi.



