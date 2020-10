Jak będzie wyglądać szpital na Stadionie Narodowym? Michał Dworczyk o szczegółach

- Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych, pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym. W pierwszym etapie chcemy przygotować pół tysiąca łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Michał Dworczyk / Wojciech Olkuśnik /PAP

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na Stadionie Narodowym, gdzie ma powstać szpital tymczasowy, Dworczyk podkreślał, że "jesteśmy w bardzo poważnym momencie pandemii, dziennie mamy 8-9 tysięcy zachorowań".

Podkreślił także, że "niezwykłą służbę" wykonują lekarze, personel medyczny i służby zaangażowane w walkę z pandemią.

- Sytuacja jest poważna i mimo tego, że uwalniamy i tworzymy kolejne miejsca dla pacjentów covidowych w różnego rodzaju i na różnych poziomach szpitali - to koordynują wojewodowie, a przede wszystkim MSWiA, to my musimy, jako odpowiedzialny rząd, myśleć o różnych wariantach, również o takich, kiedy system służby zdrowia stanie na krawędzi wydolności - zaznaczył minister.



- Premier podjął w sobotę decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych. Pierwszy z nich powstanie na Stadionie Narodowym w Warszawie - powiedział Dworczyk.

Dodał, że placówka będzie filią szpitala MSWiA.



- Chcemy przygotować w pierwszym etapie pół tysiąca łóżek, z czego 50 łóżek będzie przeznaczonych dla intensywnej terapii. Pozostałe miejsca to będą miejsca dla osób chorych z objawami wymagającymi leczenia tlenoterapią, ale niewymagającymi użycia respiratorów - mówił.

- Docelowo będziemy chcieli, aby tutaj była możliwość rozwinięcia tej liczby łóżek do 1000 sztuk - dodał.

Kiedy szpital na Stadionie Narodowym będzie gotowy?

- Chcemy jasno powiedzieć, że to nie jest szpital na teraz. Chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi wyzwaniami, to system funkcjonuje. Musimy myśleć o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach i dlatego tego rodzaju placówka powstaje - stwierdził szef KPRM.

Zaznaczył także, że rząd chce, by szpital jak najszybciej osiągnął gotowość do przyjęcia pacjentów. - Myślimy raczej o dniach, a nie tygodniach. Natomiast mamy nadzieję, że te miejsca nie będą musiały być wykorzystywane - powiedział Dworczyk.

Mariusz Kamiński: W Warszawie planujemy dwa szpitale tymczasowe

Podczas konferencji dziennikarze pytali m.in. czy zapadła już decyzja o powstaniu drugiego tymczasowego szpitala na Mazowszu.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiedział, że drugi taki szpital także zlokalizowany będzie w stolicy, a pracami nad jego przygotowaniem kieruje były minister zdrowia, a obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- To jest ważne z uwagi i na to, że pandemia w Warszawie niestety przyjmuje duże rozmiary, ale również na centralne położenie Warszawy. W sytuacjach szczególnych będzie można do Warszawy transportować pacjentów wymagających takiej pomocy z centralnej Polski - podkreślił Kamiński.

Jak zaznaczył, jeśli będzie taka konieczność, to w całej Polsce powstanie sieć szpitali tymczasowych. - Każdy wojewoda przygotowuje się do tworzenia takiego szpitala w swoim województwie - zapowiedział minister.