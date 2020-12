Jacek Wilk: Jest zakaz poddawania ludzi eksperymentom

- W konstytucji, jak i wiążących Polskę konwencjach oraz umowach międzynarodowych, jest wyraźny zakaz poddawania ludzi eksperymentom bez ich zgody - stwierdził w "Debacie Dnia" Polsat News polityk Konfederacji Jacek Wilk. Pozostali goście programu skrytykowali jego wypowiedź.

Zdjęcie Poseł Jacek Wilk był jednym z gości "Debaty dnia" /Polsat News

Goście środowej "Debaty Dnia" rozmawiali o zapowiadanych masowych szczepieniach przeciw COVID-19 w Polsce. Władze zapowiadają, iż będą one dobrowolne, a jednocześnie prowadzą akcję zachęcającą do przyjmowania specyfiku, gdy stanie się to możliwe.

Poseł Konfederacji Jacek Wilk uznał, iż "w konstytucji, w wiążących Polskę konwencjach oraz umowach międzynarodowych, jak i w kodeksie norymberskim z 1947 r., jest "wyraźny zakaz poddawania ludzi eksperymentom bez ich zgody".

- Mamy szczepionkę, która jest przeprowadzona dość szybką ścieżką badawczą - uznał Wilk.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra zauważyła, że preparat jest badany od 20 lat. - Wzięło się to stąd, że WHO ogłosiło pandemię i w takiej sytuacji można skrócić ścieżkę. Zgodnie ze wszystkimi przyjętymi definicjami jest to rodzaj eksperymentu - powiedział poseł Konfederacji.

Wypowiedź polityka skomentował przedstawiciel Lewicy Tomasz Trela. Jego zdaniem eksperymentu dokonali w zeszłym roku Polki i Polacy, przez co "mamy takich konfederatów w Sejmie".

- To, co pan poseł Wilk wygaduje, jest totalną abstrakcją - stwierdził.

Z kolei Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej oceniła słowa Treli jako "bardzo nieodpowiedzialne". - Wiele osób patrzy na pana posła i bierze z niego przykład, podobnie jak nieodpowiedzialna była wypowiedź prezydenta, że nie szczepi się na grypę "bo nie" - powiedziała.

Natomiast Iwona Arent (PiS) przyznała, że cieszy się, iż w kwestii szczepień politycy - poza Konfederacją - mają to samo zdanie.

- Nie słuchajmy polityków mówiących, że to przypadkowe szczepionki. Słuchajmy ekspertów - zaapelowała.

