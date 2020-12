47 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19 - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Widać duży rozdźwięk w tej sprawie w zależności od płci, wieku i preferencji politycznych.

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że 47 proc. badanych "zdecydowanie" lub "raczej" zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi, 44 proc. deklaruje, że nie zamierza, a 9 proc. - że nie wie.

"W tej sprawie widać wyraźny rozdźwięk w opiniach kobiet i mężczyzn: szczepić się chce 35 proc. pań i 59 proc. panów. Wyraźna jest także korelacja postaw pozytywnych z wiekiem. W najmłodszych grupach, 18-29 lat i 30-39, chęć szczepienia deklaruje tylko 29-28 proc. badanych" - czytamy w gazecie.

W grupie 40-49 lat to już 43 proc., 50-59 - 50 proc., a wśród najstarszych 60-69 - to 59 proc., a powyżej 70. roku życia - 67 proc.

Najwięcej zwolenników szczepienia znajduje się wśród osób, które swoją wiedzę o świecie czerpią z telewizyjnych programów informacyjnych, gazet codziennych i tygodników - 64 proc. W grupie widzów TVN24 - to 65 proc., Polsat News - 63 proc., TVP Info - 56 proc. Najsłabiej wypadają pod względem deklarowanego udziału w szczepieniach osoby kształtujące obraz świata na podstawie mediów społecznościowych - 46 proc.

"A czy postawa wobec szczepień ma coś wspólnego z polityką? Najwięcej zwolenników szczepień znaleźć można w elektoracie Lewicy - 82 proc. i KO - 65 proc. W grupie wyborców PiS to 56 proc., PSL - 50 proc., a Konfederacji - zaledwie 5 proc." - czytamy.

Rząd rozpoczął już kampanię mającą zachęcić Polaków do szczepienia się. Czytaj więcej na ten temat.

