Pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie w szpitalach 28 994 łóżka. To o 837 mniej niż dzień wcześniej. 3223 osoby są podłączone do respiratorów, czyli o sześć mniej w porównaniu do bilansu z czwartku - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia.

Zdjęcie Kolejka karetek do szpitala we Wrocławiu /Krzysztof Zatycki/NurPhoto /Getty Images

Z dnia na dzień maleje liczba hospitalizacji i pacjentów podłączonych do respiratorów z powodu koronawirusa.

W piątek resort poinformował o 28 994 zajętych łóżkach covidowych i 3223 zajętych respiratorach. W obu przypadkach widać trend spadkowy.



Łącznie w całym kraju dla chorych na COVID-19 przygotowane są aktualnie 45 544 łóżka oraz 4525 respiratorów.

Kwarantanną objętych jest 250 248 osób. Mamy w Polsce 2 401 457 ozdrowieńców.

Jak przedstawiały się dane w poprzednich dniach?

W czwartek resort zdrowia informował o 29 831 zajętych łóżkach i 3229 respiratorach, w środę było to 30 706 łóżek i 3265 respiratorów, a we wtorek - 31 938 łóżek i 3287 respiratorów.

Dokładnie tydzień temu, 16 kwietnia, pacjenci z COVID-19 zajmowali 32 781 łóżek, a 3425 z nich wymagało terapii respiratorowej.

Trzecia fala słabnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że trzecia fala koronawirusa w Polsce słabnie. Zaznaczył jednak, że liczba zgonów ciąż jest na wysokim poziomie.



"Szczyty III fali dla zakażeń, hospitalizacji i zgonów następowały po sobie w odstępach około tygodnia. Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie we wszystkich trzech zakresach, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie" - zaznaczył, publikując wykres obrazujący stan epidemii w Polsce.