Do czwartku zaszczepiono przeciw COVID-19 blisko 178 tys. osób. W przyszłym tygodniu do Polski ma dotrzeć szczepionka firmy Moderna. Liczba szczepień ma znacząco wzrosnąć w II kwartale, wraz z większymi dostawami.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

Informacje o liczbie zaszczepionych w Polsce podał w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. W sumie zaszczepiono 177 863 osoby. Do punktów szczepień dostarczono 204 tys. dawek szczepionki. Dotąd 215 dawek szczepionki zostało zutylizowane. U ośmiu osób wystąpiły lekkie niepożądane odczyny poszczepienne.

Reklama

Dworczyk mówił w czwartek również o tym, że do końca pierwszego kwartału Polska otrzyma ok. 5,9 mln szczepionek, co pozwoli na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów.

Według niego Polska jest w UE na trzecim miejscu pod względem liczby wykonanych szczepień - za Niemcami i Włochami.

Kiedy szczepionka Moderny w Polsce?

Szczepionka amerykańskiej firmy Moderna została w środę dopuszczona do użycia przez Europejską Agencję Leków (EMA). Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował w czwartek, że szczepionka tej firmy powinna dotrzeć do Polski w przyszłym tygodniu. Przypomniał, że poziom jej skuteczności jest niemal identyczny jak preparatu firmy Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W przypadku szczepionki firmy Pfizer jej druga dawka podawana jest po 21 dniach, jeśli chodzi o szczepionkę Moderny - po 28 dniach.

Według prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmierowskiego w dostawach w przyszłym tygodniu ma do Polski trafić 29 tys. dawek szczepionki Moderny. Do końca tego kwartału, czyli do marca, Polska ma otrzymać około 800 tys. dawek. W jednej fiolce szczepionki Moderny, dopuszczonej w środę na rynek UE, jest dwa razy więcej dawek niż w szczepionce Comirnaty - preparatu Pfizera.

Preparat Moderny jest tego samego typu co szczepionka Pfizera. Zawiera fragment kwasu rybonukleinowego mRNA, kodujący białko S znajdujące się w osłonie koronawirusa SARS-CoV-2. Po podaniu preparatu białko to jest wytwarzane w komórkach i wywołuje reakcję odpornościową organizmu.

Ładowanie...

Szczepienia dla seniorów

Rząd sprecyzował w czwartek informacje o szczepieniach dla seniorów. Od 15 stycznia seniorzy 70 plus z e-skierowaniem będą mogli umówić się na konkretny termin zaszczepienia. Szczegółowe informacje o pozostałych grupach wiekowych bądź zawodowych zapowiedziano na początek przyszłego tygodnia.

Szczepienia są darmowe i dobrowolne. Na szczepienie będzie można umówić się za pośrednictwem infolinii 989, Internetowego Konta Pacjenta, w placówkach POZ i w punktach szczepień.

Szczepienia rodziców wcześniaków

W czwartek poinformowano o zaszczepieniu ośmiu osób przeciw COVID-19 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Są to rodzice wcześniaków. O podaniu im szczepionki w ramach grupy zero zadecydowali neonatolodzy opiekujący się ich dziećmi i dyrekcja placówki. Również w Łodzi rozpoczęto szczepienia ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Pierwsze dawki szczepionek przeciw COVID-19 przyjęła też kadra Uniwersytetu Medycznego, zgłaszają się również pracownicy sanepidu i ośrodków pomocy społecznej.

Szczepienia wśród rodziców wcześniaków rozpoczęły się również w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku.

O tym, że w poniedziałek rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) poinformował w czwartek rzecznik uczelni. Zaszczepić chce się około 60 proc. studentów.

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w trzy dni zaszczepiło się 1800 osób na 2850 pracowników całej załogi - wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową w czwartek.

Początek akcji pod koniec grudnia

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. Szczepionkę konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty, podaje się domięśniowo.

Aktualnie w tzw. szpitalach węzłowych szczepione są osoby z grupy zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.