We wtorek zajętych jest 26 075 łóżek dla pacjentów z COVID-19, 2512 osób przebywa pod respiratorami - wynika z najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy liczba osób hospitalizowanych w ciągu doby wzrosła o ponad tysiąc. W porównaniu z danymi z poniedziałku liczba pacjentów w szpitalach wzrosła dokładnie o 1438 (wczoraj był to wzrost o 1054 w stosunku do niedzieli), a zajętych respiratorów o 91.

Reklama

Zdjęcie Na zdj. praca medyków z oddziału dla pacjentów z COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie /Jacek SzydlowskiFORUM /Agencja FORUM

Dokładnie tydzień temu, 16 marca, mówiliśmy o 21 183 pacjentach z COVID-19 i 2139 zajętych respiratorach. Od tego czasu w szpitalach przybyło ponad 4,8 tys. pacjentów, a liczba zajętych respiratorów zwiększyła się o ponad 370 sztuk.

Dane z ostatnich dni

Reklama

- Nasze prognozy wskazują na to, że ten tydzień będzie z wysokimi liczbami. Ale może nie to jest najważniejsze i aż tak bardzo mnie nie niepokoi. Niepokoi mnie liczba pacjentów, którzy trafiają codziennie do polskich szpitali - przyznał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Przypomnijmy, że liczba zajętych łóżek i respiratorów to kluczowy wskaźnik dotyczący rozwoju pandemii.



W poniedziałek informowano o 24 637 hospitalizowanych i 2421 pacjentach korzystających z respiratorów. W niedzielę zakażeni koronawirusem zajmowali 23 583 łóżka i 2360 respiratorów. W sobotę natomiast resort zdrowia podawał, że w placówkach przebywają 23 293 zakażone osoby, a 2315 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.

Ładowanie...

Brakuje miejsc dla chorych

Sytuacja w szpitalach jest bardzo trudna, dla chorych brakuje miejsc.



- Od tygodnia alarmujemy, że tych miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem jest w Warszawie za mało, ale w weekend bańka pękła. Obecnie nie ma ani jednego wolnego miejsca dla pacjenta z COVID-19 w Warszawie - mówił wczoraj w rozmowie z Interią ratownik ze stolicy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zgorzelski o lockdownie w "Graffiti": Rząd po raz kolejny przyznaje się do porażki Polsat News