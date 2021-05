Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że pacjenci chorzy na COVID-19 zajmują 20 tys. 974 łóżka w szpitalach, a 2593 z ciężkim przebiegiem tej choroby jest podłączonych do respiratorów. Oznacza to, że liczba zajętych łóżek w stosunku do danych z niedzieli zmalała o 235. Z kolei liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 59.

Reklama

Zdjęcie W niedzielę chorzy na COVID-19 zajmowali 21 tys. 209 łóżek i 2652 respiratory /AFP

W niedzielę resort zdrowia podał, że liczba łóżek zajętych przez chorych na koronawirusa wynosiła 21 tys. 209. Z kolei chorzy z ciężką postacią COVID-19 byli podłączeni do 2652 respiratorów.

Reklama

Oznacza to, że liczba zajętych łóżek w stosunku do danych z niedzieli zmalała o 235, zaś liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 59.



Tydzień wcześniej - w poniedziałek 26 kwietnia - hospitalizowanych było 27 tys. 137 zakażonych, a zajętych respiratorów było 3101. Z danych wynika, że liczba chorych spadła tydzień do tygodnia o 6163 osoby, a chorych podłączonych do respiratorów jest mniej o 503.

Liczba wszystkich łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 to 40 tys. 678, a respiratorów dla chorujących z ciężkimi objawami przygotowano 4248.

Ładowanie...

Na kwarantannie przebywają 141 tys. 992 osoby. Jak dotąd wyzdrowiały 2 mln 529 tys. 844 osoby. W ciągu doby z choroby wyszło 8676 osób.