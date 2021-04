Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 25 591 łóżek covidowych w szpitalach. 2 945 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - przekazał w środę resort zdrowia. Oznacza to spadek hospitalizacji o 1334 względem danych z wtorku, a liczby pacjentów podłączonych do respiratorów o 96.

Zdjęcie ilustracyjne

Jak przekazał w środę resort zdrowia, dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 43 774 łóżka i 4 467 respiratorów.

Lczba osób przebywających na kwarantannie wynosi 187 087. Wyzdrowiało do tej pory 2 473 974 zakażonych.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 26 925 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 3041 sztuk.

Na kwarantannie były wczoraj 193 781 osoby, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 467 036.

Tydzień wcześniej, 21 kwietnia, pacjenci z koronawirusem zajmowali w szpitalach 30 706 łóżek, 3265 chorych było podłączonych do respiratorów.

