Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie w szpitalach 31 938 łóżek covidowych - to o 326 osób więcej w porównaniu do danych opublikowanych wczoraj. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 3287 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów. W użyciu jest 59 sztuk specjalistycznego sprzętu mniej niż poprzedniego dnia.

We wtorek wzrosła liczba pacjentów przebywających w szpitalach, spadła natomiast liczba wykorzystywanych respiratorów.



Wczoraj resort zdrowia podawał, że w szpitalach przebywa 31 612 chorych z COVID-19, a 3346 z nich jest podłączonych do respiratorów. W niedzielę informowano, że hospitalizowanych jest 31 270 zakażonych, z których 3359 było pod respiratorami. W sobotę zajęte były 32 073 łóżka, a w użyciu były 3372 respiratory.

Dokładnie tydzień temu, 13 kwietnia, Ministerstwo Zdrowia informowało o 34 619 pacjentach i 3513 chorych na COVID-19, którzy wymagali terapii respiratorowej.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 45 949 łóżek i 4536 respiratorów.

262 571 osób objętych jest kwarantanną.