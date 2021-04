32 260 zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz 3 209 zajętych respiratorów - to najnowsze dane resortu zdrowia dotyczące sytuacji pandemicznej w Polsce. W porównaniu z piątkiem to wzrost o odpowiednio - 305 i 52.

Zdjęcie W przyszłym tygodniu nastąpi kolejne zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19 /Diego Ibarra Sanchez /Getty Images

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że szpitalach przebywa 31 955 chorych na COVID-19, o 144 więcej niż dzień wcześniej. Zajęte jest 3157 łóżek respiratorowych, o 14 więcej niż w czwartek.

Resort zdrowia poinformował w sobotę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 43 001 łózek i 4 176 respiratorów.



Wolnych pozostaje ponad 10,7 tys. łóżek i 967 respiratorów.

Więcej dostępnych łóżek i respiratorów w przyszłym tygodniu

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił na piątkowej konferencji prasowej o sytuacji w szpitalach w związku z epidemią. - Nadal mamy 75 proc. obłożenia łóżek szpitalnych. Jest to delikatny spadek o 2 proc. w stosunku do ostatnich dni, ale 75 proc. obłożenia łóżek szpitalnych to nadal jest dużo - ocenił. - Mamy w granicach 77 proc. obłożenia łóżek respiratorowych - to też nadal jest bardzo dużo - dodał.

Zapowiedział, że w kolejnym tygodniu nastąpi kolejne zwiększenie liczby łóżek. Jak mówił: "W przyszłym tygodniu ponownie zbudujemy bufor łóżkowy o granicę 4 tys. dodatkowych łóżek i granicę 400 nowych respiratorów".



