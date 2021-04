Aktualnie pacjenci z COVID-19 zajmują w szpitalach 29 831 łóżek. To o 875 mniej niż dzień wcześniej. Z kolei 3229 osób przebywa pod respiratorem. To 36 mniej w porównaniu z danymi ze środy - wynika z najnowszych informacji resortu zdrowia.

Zdjęcie Walka lekarzy z wirusem COVID-19 na oddziale zakaźnym w Szpitalu Bródnowskim / Filip Blazejowski / Agencja FORUM

Reklama

Łącznie w całym kraju dla chorych na COVID-19 przygotowano 45 814 łóżek oraz 4546 respiratorów.



Reklama

Z dnia na dzień spada liczba osób hospitalizowanych i podłączonych pod respiratory. W środę pacjenci z koronawirusem zajmowali 30 706 łóżek. I był to spadek aż o 1232 w stosunku do dnia poprzedniego. Z kolei pod respiratory podpiętych było 3265 chorych. We wtorek dane wyglądały następująco: tzw. łóżka covidowe zajmowało 31 938 chorych, a 3287 korzystało z respiratorów.



Tydzień temu w czwartek przez pacjentów chorych na COVID-19 zajęte były 33 253 łóżka oraz 3443 respiratory.



W maju znaczna poprawa? Prof. Andrzej Horban optymistą

Prof. Andrzej Horban prognozuje, że w maju liczby zakażeń, zgonów oraz hospitalizacji będą spadać. Profesor pytany w TVN24, czy na koniec maja Polska będzie krajem, w którym szkoły, restauracje, hotele są otwarte, stwierdził, że istnieje na to bardzo duża szansa.

Z kolei dopytywany o kwestię noszenia maseczek na świeżym powietrzu, prof. Horban ocenił, że "około końca maja powinniśmy zacząć z tego rezygnować". Więcej na ten temat czytaj tutaj



Ładowanie...