Ile dziś nowych zakażeń? Minister zdrowia ujawnia

- W stosunku do poprzedniego tygodnia mamy spadek na poziomie 5 proc. Co by oznaczało, że to apogeum czwartej fali było w zeszłym tygodniu, o ile będziemy mieli w tym tygodniu sukcesywnie coraz mniejszą liczbę zakażeń. Dziś jest pierwszy sygnał - powiedział minister zdrowia.

- Hospitalizacje następują w gwałtowniejszy sposób, później mamy apogeum liczby zgonów. Dzisiaj odnotujemy około 500 zgonów - ujawnił.





Nowy wariant Omikron. Możliwe kolejne obostrzenia?

Minister zdrowia tłumaczył, że w związku z nowym wariantem koronawirusa Omikron pojawiło się wiele "znaków zapytania". - Prognozy, które mówiły, że apogeum będzie w połowie grudnia, zmieniają się kompletnie w obliczu nowej odmiany koronawirusa - przyznał w TVN24 Adam Niedzielski.

Zapowiedział też, że w zależności od ekspansywności nowego wariantu możliwe są kolejne obostrzenia. - Wczoraj dyskutowaliśmy, jaki mamy wprowadzić zakres dotyczący obostrzeń w kwestii przekraczania granic. Dla krajów non-schengen są większe dolegliwości. Jak będziemy widzieli, że mamy coraz więcej przypadków w Europie, to pewnie te obostrzenia będą też obowiązywały dla całej Europy - powiedział szef resortu zdrowia.



Aktualnie osoby wracające z Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni. Z kolei osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen będą objęte kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której jednak będą mogły być zwolnione na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy.





Nowe obostrzenia: Minister o limitach

- To sygnał, który chcemy puścić do społeczeństwa, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Chcemy też zwrócić uwagę, że szczepienie jest też tym elementem, który powinien nas ochronić - tak wprowadzenie nowych limitów osób komentował minister zdrowia.



Pytany przez dziennikarza Konrada Piaseckiego, dlaczego nie mamy obecnie prawa, które obligowałaby do sprawdzania paszportu covidowego, Niedzielski wyjaśniał: "Jest wystarczająca przestrzeń, która mówi, że jeżeli 50-procentowy limit, na przykład w kinie, jest osiągnięty, to kolejne bilety mogą być sprzedawane tylko za okazaniem paszportu covidowego".



Koronawirus. Wracają obostrzenia

W związku z pogarszają się sytuacją pandemiczną w kraju rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń. W poniedziałek wieczorem ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia. Do wielu miejsc wracają limity osób. Na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach będzie obowiązywać limit jednej osoba na 15 mkw. Maksymalnie 100 osób będzie mogło uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (obecny limit to 150 osób).Limit jednej osoby na 15 mkw. obowiązywać będzie również w obiektach handlowych.

Limit 50 proc. obłożenia będzie obowiązywał w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych, jak również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki.

Z 500 do 250 osób zostanie zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.