- W święta obowiązuje nas limit pięciu dodatkowych osób w domu – przypomniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Nie chodzi w tym przypadku o osoby na stał zamieszkujące dane gospodarstwo domowe.

- Do tego limitu nie wliczamy osób zaszczepionych już dwiema dawkami - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz.

Jak dodał, "cały czas apelujemy, aby święta były spędzane w odpowiedzialności osobistej, a nie prawnej".

Przypomnijmy, podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia na Wigilię również można było zaprosić maksymalnie pięć osób, nie licząc domowników.

"Nie lekceważmy objawów choroby"

- Nie lekceważmy objawów choroby, również w święta, bo potem do zdrowia możemy nie wrócić. Gdy wystąpią niepokojące symptomy, natychmiast zwracajmy się o pomoc lekarską, by po okresie świątecznym uniknąć drastycznego wzrostu hospitalizacji - zaapelował rzecznik resortu zdrowia.



- Jeśli będziemy czuć się źle, to czas świąteczny nie jest po to, by siedzieć z gorączką i z dusznościami w domu. To czas na reakcję - dodał.



