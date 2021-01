Właściciele kolejnego lokalu zdecydowali - mimo obostrzeń - o otwarciu się dla gości. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z hucznej imprezy w jednym z klubów w centrum Warszawy. Policja potwierdza interwencję w lokalu przy ul. Parkingowej.

Zdjęcie Kadr z opublikowanego na Twitterze filmu z sobotniej imprezy w Warszawie /Marcin Dobski/@szachmad /Twitter