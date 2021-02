W połowie lutego zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. obłożenia. Otwarte będą też kina i teatry do 50 proc. miejsc. Działać będą mogły także chociażby stoki narciarskie. Decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku - ogłosił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Siłownie i kluby fitness pozostaną zamknięte, a restauracje nadal będą mogły działać wyłącznie na wynos.

- Od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań, mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych i respiratorowych - mówił szef rządu podczas konferencji prasowej. Jak jednak dodał, wciąż niepokojąca jest liczba zgonów, a na dzisiaj można jedynie mówić o "kruchej stabilizacji".

- Widać, jak agresywnie zachowuje się wirus i że musimy postępować bardzo ostrożnie, nie możemy sobie pozwolić na zbytnie luzowanie. Stopniowość jest podstawową cechą charakterystyczną naszego postępowania, sprawdzamy, jakie są dane pandemiczne - zwrócił uwagę.



Zdecydowano o kilku zmianach:



- w połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 proc. obłożenia,

- podobnie będzie z kinami, teatrami, filharmoniami i operami - otwarcie do 50 proc. dostępnych miejsc.

Jak zaznaczał premier Mateusz Morawiecki, "wirus najlepiej rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych", dlatego zostaje dopuszczona wszelka aktywność sportowa na terenach otwartych, a więc otwarte będą też stoki i boiska. Działać będą także baseny.



Restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych zostaje nadal zamknięta. Lokale gastronomiczne wciąż mogą serwować posiłki wyłącznie na wynos.

Restauracje hotelowe będą nadal zamknięte.



- Każdy krok to krok powrotu do normalności, do której chcielibyśmy dojść jak najszybciej. Jeżeli utrzymamy stopniowy rytm otwierania gospodarki, to myślę, że kolejne etapy są coraz bliżej przed nami - podkreślał premier.

Zasady w kinach i teatrach

Jak przekazał minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński w kinach i teatrach obowiązkowe będą maseczki. Będzie też zakaz konsumpcji.

- Otwieramy też sport na zewnątrz, a więc boiska zewnętrzne, korty będą mogły być otwarte, sport amatorski na świeżym powietrzu, stoki narciarskie i baseny - wymieniał.

- Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z ewentualnym zagrożeniem wirusem jest mniej ryzykowna - choć oczywiście jest to ryzyko - niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport - wskazywał, apelując o odpowiedzialność.

Gliński zwrócił również uwagę na kolejki przed placówkami kultury. Według niego Polacy są tego spragnieni. - To bardzo dobrze, że w sposób odpowiedzialny, z dużym zaangażowaniem pracowników tych instytucji możemy je udostępniać publiczności - ocenił.

Gowin apeluje o cierpliwość

- Rozwiązania zaprezentowane przez premiera to przykład odpowiedzialnego, stopniowego rozmrażania gospodarki - podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Przedstawicieli wciąż zamkniętych branż poprosił o cierpliwość.

Gowin zwrócił uwagę, że na pomoc dla firm w związku z COVID-19 przekazano 182 mld zł, a 4,9 mld zł w ramach Tarczy Finansowej 2.0.



Mówiąc o nowych zasadach, wskazywał, że hotele będą dostępne nie tylko dla podróży służbowych. - Dostępny będzie wolumen do 50 proc. pokoi. Jeżeli chodzi o posiłki, one będą dostarczone na życzenie klientów do pokoju. Natomiast restauracje hotelowe będą nadal zamknięte - mówił.

Głos ministra zdrowia

- Mamy za sobą bardzo trudną decyzję. Ona jest związana z ogromnym ryzykiem - podkreślał z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Ryzyko transmisji jest duże. To, co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch tygodni, będzie zależało od naszych wyborów - mówił, zwracając się do Polaków.



- Jeżeli będzie przyspieszenie procesu pandemicznego, będę rekomendował wykonanie kroku wstecz i dokonania kolejnych obostrzeń, by utrzymywać pandemię pod kontrolą, czyli na stabilnym co najmniej poziomie - podkreślał szef MZ.

Jak dodał, to też moment, w którym "otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej". - Staje się on coraz bezpieczniejszym miejscem - zaznaczył. Apelował, by wracać do systematycznych wizyt u lekarza.

Minister zdrowia mówił także o jeszcze jednej możliwości, zmianie, która może nastąpić już wkrótce.



- Będę rekomendował przywrócenie standardowej nauki na uczelniach medycznych od marca, bo tam mamy zaszczepioną kadrę i studentów - poinformował.