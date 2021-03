- Chcemy wydłużyć czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Od przyszłego tygodnia drugie szczepienie preparatem AstraZeneca będzie po 12 tygodniach, zaś firmy Pfizer po 42 dniach - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Podał też dokładny harmonogram szczepień na najbliższe tygodnie. Przedstawiamy go poniżej.

Zdjęcie Kolejka do szczepień przeciw COVID-19 /Jakub Kamiński /East News

Do 7 marca ma być zakończone szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - szkół podstawowych, średnich, wykładowców akademickich. Ostatecznie wszyscy nauczyciele mają zostać zaszczepieni do 14 marca.

8 marca rozpoczną się szczepienia tych osób z grupy 0, które jeszcze nie otrzymały szczepionki. Mają one zostać zaszczepione do 21 marca.

Od 10 marca planowane są zapisy dla osób przewlekle chorych. Proces szczepień dla tej grupy rozpocznie się 15 marca.

Od 11 marca rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób powyżej 69 lat. Między 18 a 20 marca otwarte będą zapisy dla roczników 1952-54, a od 22 do 24 marca - dla roczników 1954-56. Od 25 marca dostępna będzie ponowna rejestracja pacjentów 70 plus.

22 marca rozpocznie się szczepienie osób w wieku 69 lat, w kolejnych dniach - kolejne roczniki.

Mniejsze grupy, by nie generować kolejek

Michał Dworczyk wyjaśnił, że w celu usprawnienia i ułatwienia zapisów seniorzy zostali podzieleni na mniejsze grupy.

- Chcieliśmy, żeby te trzy dni były przeznaczone tylko dla dwóch roczników. W każdym z nich liczymy, że będzie ok. 300 tys. chętnych do zapisania się. Chcemy zmniejszyć liczbę osób, które w tym czasie zgłaszają się do zapisów po to, żeby nie generować kolejek, żeby zapisy dla seniorów były jak najłatwiejsze i nie trzeba było długo czekać w kolejce czy na infolinii - powiedział.

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Szef KPRM przypomniał też, że istnieją trzy kanały rejestracji na szczepienia:

całodobowa i bezpłatna infolinia 989 ,

, e-rejestracja dostępna tutaj ,

dostępna za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer 664 908556.

- Namawiamy wszystkich seniorów, żeby skorzystać z internetowego formularza i zgłosić chęć zaszczepienia się za pośrednictwem strony - zaapelował Dworczyk.

