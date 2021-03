Gwałtowny wzrost liczby pacjentów w szpitalach. Nowe dane

W ostatnich dniach w Polsce gwałtownie rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Tylko w ciągu ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zwiększyła się o 768. Obecnie w kraju zajętych jest 67 proc. dostępnych miejsc w szpitalach.

Reklama

Zdjęcie Na zdj. praca lekarzy i pielęgniarek w szpitalu Bródnowskim na oddziale zakaźnym w czasie epidemii koronawirusa / Filip Blazejowski /Agencja FORUM

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w sobotę zajętych było 16 725 łóżek przez pacjentów z COVID-19 i 1716 respiratorów. W niedzielę liczby te przedstawiały się następująco: 16 861 zajętych łóżek i 1769 zajętych respiratorów. Na początku tygodnia resort zdrowia przekazał, że w szpitalach przebywa 17 337 osób, a pod respiratorami 1838.

Reklama

Duży skok zajętych łóżek odnotowano w ciągu ostatniej doby. We wtorkowym raporcie widnieje liczba 18 105 (oznacza to wzrost o 768 w stosunku do poprzedniego dnia). Z respiratorów musi korzystać 1837 pacjentów (to jedna osoba mniej, biorąc pod uwagę dane przedstawione w poniedziałek).

Michał Rogalski, twórca bazy danych o koronawirusie w Polsce, wyliczył, że w woj. śląskim liczba zajętych łóżek wzrosła o 129, w woj. mazowieckim o 105, w woj. łódzkim o 92, w woj. małopolskim o 77, a w woj. dolnośląskim o 76.

Zajętych jest 18 105 na 27 122 dostępnych miejsc, co daje obłożenie w wysokości 67 proc.

"Największy odsetek zajętych łóżek jest obecnie w woj. kujawsko-pomorskim: 78 proc. (1224/1569). Jeszcze wczoraj było 74 proc." - pisze Rogalski.

Ładowanie...

Czytaj też: "Jestem statystycznym snobem". 19-latek, który policzył pandemię

W szpitalach coraz młodsze osoby

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wśród hospitalizowanych z powodu COVID-19 są coraz częściej osoby młode. Jak zaznaczał, trafiają one do szpitali w ciężkim stanie, bo wcześniej próbują się leczyć na własną rękę w domu.

- W Europie narasta przewaga wariantów wirusa, część z nich powoduje, że zakażone są coraz młodsze osoby i wirus dłużej przebywa w organizmie, co skutkuje tym, że zakażony nowym wariantem zakaża więcej osób i trwa to dłużej - mówił we wtorek w "Nowym Dniu z Polsat News" prof. Paweł Januszewicz, ekspert medyczny Fundacji Polsat. Jak zauważył, "sytuacja Europy jest nieciekawa".

Najnowszy bilans

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9954 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 282 pacjentów.

Najwięcej nowych zakażeń - 1772 - odnotowano na Mazowszu.

Szczegóły nowego raportu Ministerstwa Zdrowia TUTAJ.