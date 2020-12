Od 2 do 29 listopada zmarło prawie 60 tys. osób, czyli dwa razy tyle, co w podobnym okresie przed rokiem - wynika z opracowania GUS na podstawie danych z Urzędów Stanu Cywilnego. Na początku grudnia liczba zgonów zaczęła spadać, choć te dane mogą jeszcze nie być kompletne.

Zdjęcie Pracownicy firmy pogrzebowej odbierają ciało pacjenta zmarłego na COVID-19 / Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

W środę na swojej stronie internetowej GUS opublikował tabele prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych. Dane są aktualizowane w cyklach miesięcznych, ok. 15. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji z Urzędów Stanu Cywilnego.

Z tabeli wynika, że od 2 do 29 listopada zmarło w Polsce 59,5 tys. osób, podczas gdy rok temu w porównywalnym okresie (od 4 listopada do 1 grudnia) zmarło 30 tys. osób. Najwięcej zgonów w tym roku - ponad 16 tys. - odnotowano w tygodniu od 2 do 8 listopada.

W grudniu liczba zgonów zaczęła spadać. W okresie od 30 listopada do 13 grudnia stwierdzono prawie 23 tys. zgonów wobec 16 tys. w porównywalnym okresie rok temu (wzrost o 40 proc.). Są to ostatnie dostępne obecnie dane za bieżący rok. GUS zaznacza, że liczby z ostatnich tygodni mogą nie być kompletne.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 322 31 538 25 1340 48 247 20 629 40 323 29 1373 73 181 11 943 68 1461 66 1181 45 370 29 815 31 868 28 1064 24 641 37

Listopad był dotychczas najtragiczniejszym miesiącem pod względem liczby zgonów na COVID-19. Według danych podawanych przez resort zdrowia, w listopadzie zmarło z tego powodu prawie 12 tys. osób.

