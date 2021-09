Rośnie liczba dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 711 nowych przypadkach SARS-CoV-2, 15 kolejnych pacjentów z COVID-19 zmarło. Tydzień wcześniej informowano o 537 nowych zakażeniach i ośmiu zgonach.

- Nie jest to zaskoczeniem - stwierdził na antenie Polsat News dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jak dodał, można było spodziewać się tego, że na przełomie września i października rozpocznie się na dobre czwarta fala koronawirusa.

- 98 proc. zakażonych koronawirusem przebywających w szpitalach to osoby niezaszczepione - powiedział Cessak.

Szczepienia dzieci

Tymczasem trwają prace nad szczepionkami przeciwko COVID-19 dla najmłodszych. Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały w poniedziałek, że produkowana przez nie szczepionka wywołała silną odpowiedź immunologiczną u testowanych dzieci w wieku od pięciu do 11 lat i może być u nich stosowana. Przedsiębiorstwa planują wystąpić o pozwolenia na stosowanie preparatu u dzieci w USA, krajach Unii Europejskiej i w innych państwach na świecie "najszybciej jak się da".



Dr Grzegorz Cessak podkreślił, że szczepionki dla dzieci to nie są dokładnie te same preparaty, które otrzymują dorośli. Szczepionka dla grupy wiekowej 5-11 lat zawiera trzykrotnie zmniejszoną dawkę leku, natomiast dla dzieci poniżej pięciu lat - dawkę zmniejszoną 10-krotnie. U dzieci, podobnie jak u dorosłych, szczepionka podawana będzie w dwóch dawkach.



Zatwierdzenie szczepionki w listopadzie

- Po ogłoszeniu pozytywnych wyników przez firmę, szczepionka musi być oczywiście oceniona przez odpowiednie organy - przypomniał Cessak. W pierwszej kolejności będzie to zapewne Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), a następnie Europejska Agencja Leków (EMA).

Agencje w trybie przyśpieszonym określą profil bezpieczeństwa leku. Dr Grzegorz Cessak oszacował, że po złożeniu wniosku do EMA do połowy października należy spodziewać się przyspieszonej procedury, która będzie trwała trzy-cztery tygodnie.

- Myślę, że z początkiem listopada jest możliwość zatwierdzenia szczepionki dla tej populacji dziecięcej (5-11 lat) - dodał Cessak. Kolejnym etapem będzie rejestracja nowej szczepionki.



- Z amerykańskich danych wynika, ze w ostatnim tygodniu sierpnia zachorowało 250 tys. dzieci, co stanowi ok 27 proc. wszystkich zachorowań na COVID-19 w USA - przypomniał Cessak. Ocenił, że to niepokojące i powinniśmy przygotować się na taki scenariusz w Europie.