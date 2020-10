​Godziny dla seniorów. W jakich sklepach obowiązują?

Od 15 października obowiązują znowu godziny dla seniorów, w czasie których zakupy mogą zrobić tylko osoby powyżej 60. roku życia. Zmiana nie obowiązuje jednak we wszystkich placówkach handlowych. Których sklepów dotyczą godziny dla seniorów?

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Jak pokazują analizy, na zakażenie koronawirusem i ciężki przebieg COVID-19 narażone są w szczególności osoby starsze. Godziny dla seniorów wprowadzono po to, by mogły one zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy w okolicznościach, w których ekspozycja na potencjalny kontakt z osobą zarażoną jest ograniczona.

W nowym rozporządzeni rządu poszerzono grupę seniorów, którzy mogą korzystać z możliwości robienia zakupów w godzinach od 10 do 12, od poniedziałku do piątku. Wiosną były to wyłącznie osoby po 65. roku życia, obecnie już sześćdziesięciolatkowie.

Gdzie obowiązują godziny dla seniorów?

Godziny dla seniorów nie obowiązują we wszystkich sklepach. Pomiędzy 10 i 12 osoby starsze mogą swobodnie korzystać ze sklepów spożywczych, drogeriach, aptekach i punktach pocztowych. Wyłączone z nich zostały między innymi sklepy budowlane, odzieżowe, czy te, które zajmują się sprzedażą sprzętu gospodarstwa domowego.

Osobom nierespektującym ograniczeń w zakupach w trakcie godzin dla seniorów grożą poważne konsekwencje. Za wejście do sklepu w godzinach od 10 do 12 policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł.