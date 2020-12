GIS apeluje: Przybywający z zagranicy do Polski powinni wykonać test na koronawirusa

- Wszyscy przybywający z zagranicy do Polski, a w szczególności podróżujący z Wielkiej Brytanii, mogą i powinni wykonać bezpłatny test w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Zachęcamy do zgłaszania się w trosce o zdrowie własne i bliskich - powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

Zdjęcie Przybywający do Polski na Święta powinni wykonać test na koronawirusa. /Tomasz Kawka/East News /East News

Zalecenie badania obejmuje wszystkich, którzy przyjechali do Polski w ostatnich 14 dniach, w tym także obcokrajowców.

Aby otrzymać zlecenie na test, należy skontaktować się z infolinią inspekcji sanitarnej, tel.: +48 22-25-00-115.

- Prosimy, by nie zgłaszać się samodzielnie do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale skorzystać z infolinii, gdzie konsultanci przekażą szczegółowe instrukcje. Testy są wykonywane w punktach drive-thru - powiedział Bondar. Zapewnił, że sprawy realizowane są na bieżąco i nie ma opóźnień.

"Bez zbędnej biurokracji, wystarczy ustne oświadczenie"

Rzecznik GIS zaznaczył, że badania odbywają się bez zbędnej biurokracji. Wystarczy ustne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Osoby czekające na wynik testu PCR formalnie nie są poddane kwarantannie. Powinny jednak zachowywać się ostrożnie do czasu otrzymania wyniku badań.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) infekcje nowym wariantem koronawirusa potwierdzono m.in. w Danii, Holandii i w Australii.

