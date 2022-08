Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski poinformował, że w ubiegłym tygodniu do komisariatu we Wrzeszczu zgłosił się 75-letni mieszkaniec Gdańska i powiadomił o tym, że podczas wizyty w przychodni lekarskiej młody mężczyzna zaczepiał go i był agresywny.

- Między mężczyznami doszło do dyskusji na temat poglądów i zagrożeń dotyczących koronawirusa. Gdy 75-latek opuścił przychodnię, w której przyjął kolejną dawkę szczepionki, mężczyzna zaatakował go i kilka razy uderzył w twarz - dodał Chrzanowski.

Reklama

Zarzut i policyjny dozór

Policjanci zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring. Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny oraz jego adres.

W miniony piątek wieczorem kryminalni z Wrzeszcza zatrzymali 27-latka w mieszkaniu na Przymorzu. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, następnego dnia usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Został też objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.