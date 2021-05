O 3 098 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To więcej niż w poprzedni wtorek, jednak wówczas mieliśmy jeszcze do czynienia z zaniżonymi danymi po długim weekendzie majowym. Nie żyje 319 kolejnych osób chorych na COVID-19. Minionej doby wykonano 180 862 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 3 728 697 Polaków.

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (426), mazowieckiego (389), wielkopolskiego (304), łódzkiego (296), dolnośląskiego (268), lubelskiego (226), kujawsko-pomorskiego (208), małopolskiego (200), zachodniopomorskiego (174), pomorskiego (122), warmińsko-mazurskiego (114), opolskiego (85), świętokrzyskiego (80), podkarpackiego (70), lubuskiego (60), podlaskiego (43).



33 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nie żyje 319 kolejnych osób chorych na COVID-19. Z powodu COVID-19 zmarło 84 chorych, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 235.



Dzień wcześniej w poniedziałek odnotowano 2032 nowe zakażenia i 22 zgony. Z kolei tydzień temu - czyli we wtorek po weekendzie majowym - informowano o 2296 nowych przypadkach i 28 ofiarach.

Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 2 838 180 zakażeń i 70 336 zgonów osób z SARS-CoV-2.



Łóżka i respiratory

Obecnie w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 15 602 pacjentów. 1959 z nich jest w najpoważniejszym stanie i korzysta z respiratora - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To o 323 zajęte łóżka i 124 respiratory mniej niż dzień wcześniej. Więcej TUTAJ .



Szczepienia

W Polsce wykonano 13 957 627 szczepień przeciw COVID-19. Minionej doby podano 180 862 zastrzyków. W pełni zaszczepionych - czyli takich, którzy przyjęli dwie dawki preparatów jednej z firm: Moderna, Pfizer/BioNTech lub AstraZeneca albo jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson - jest 3 728 697 Polaków.



Testy

W ciągu minionej doby wykonano 62 647 testów.

Luzowanie obostrzeń

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim, od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność mogły wznowić hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.

Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.