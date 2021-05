Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 7553 łóżka covidowe w szpitalach - wynika z opublikowanych we wtorek danych Ministerstwa Zdrowia. To o 412 mniej niż dzień wcześniej. 990 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - o 102 mniej niż w poniedziałek.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące hospitalizacji / Karol Porwich/East News / East News

Reklama



W poniedziałek 24 maja chorzy na COVID-19 zajmowali 7965 łóżek w szpitalach w kraju i 1092 respiratorów.



Z opublikowanego we wtorek raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w placówkach medycznych przygotowano 24 984 łóżka covidowe, a także 2 645 respiratorów dla osób zainfekowanych SARS-CoV-2.



Resort zdrowia poinformował również, że we wtorek 81 603 osoby były objęte kwarantanną.

Reklama

Od początku pandemii wyzdrowiało 2 629 626 zakażonych.



Zobacz też: Ujawniono amerykański raport dotyczący COVID-19

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 157,7 mln ludzi na świecie, a ponad 3,28 mln zakażonych zmarło (dane z poniedziałku).