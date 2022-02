Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (4925), wielkopolskiego (3986), śląskiego (3465), dolnośląskiego (3045), kujawsko-pomorskiego (2737), łódzkiego (2595), pomorskiego (2471), lubelskiego (2462), małopolskiego (1909), warmińsko-mazurskiego (1887), zachodniopomorskiego (1850), świętokrzyskiego (1084), podkarpackiego (1027), podlaskiego (962), lubuskiego (813), opolskiego (538).



204 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarły 83 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 203 osoby.



Reklama

Ładowanie...

Ładowanie...

Ilu pacjentów zaszczepionych?

Łącznie w naszym kraju wykonano 52 280 338 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 21 890 527 mieszkających w Polsce. Dawkę przypominającą przyjęło 10 462 824 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 62 023 szczepień.



Ładowanie...

Ładowanie...

Koronawirus. Ilu pacjentów w szpitalu?

W szpitalach przebywa 19 014 pacjentów z COVID-19, w tym 1171 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 853 łóżka i 2678 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 550 851 osób. Wyzdrowiało dotąd 4 373 899 zakażonych. Tydzień temu, 1 lutego, w szpitalach przebywało 16 357 pacjentów z COVID-19, w tym 1058 chorych podłączonych do respiratorów.

W ciągu doby wykonano ponad 138,5 tys. testów.



Ładowanie...

Będzie krótsza izolacja

- Ministerstwo Zdrowia planuje skrócić okres izolacji zakażonych do siedmiu dni - poinformował w poniedziałek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Będziemy też decydować o zmniejszeniu bazy łóżek dla chorych na COVID-19 - dodał.



- Wiąże się to, po pierwsze, z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem, kiedy zarażamy aktywnie i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach, bo - widzicie państwo - przy tej zakaźności wirusa jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki naszego kraju - tłumaczył.



Decyzja w sprawie zapadnie w poniedziałek lub wtorek na sztabie kryzysowym w Ministerstwie Zdrowia, natomiast szczegóły ma ogłosić w środę, 9 lutego, minister Adam Niedzielski.



Andrusiewicz podkreślił, że "na ten moment nie ma mowy o likwidacji kwarantanny".