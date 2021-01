Ekspert: Zakażenia? Będziemy stali w miejscu

To nie wirus się roznosi, tylko my go roznosimy - podkreślił wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem, największym problemem wpływającym na liczbę zakażeń koronawirusem nie są mutacje wirusa, a niedostateczne ograniczenie kontaktów społecznych.

Zgodnie z niedzielnymi danymi Ministerstwa Zdrowia badania potwierdziły 6 tys. 55 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 142 zgony.

Pytany o te dane wirusolog prof. Włodzimierz Gut ocenił, że nie należy spodziewać się spadku liczby zakażeń. - Sześć tysięcy to jest jednak trochę za dużo, zgonów jest sporo za dużo. Wydaje mi się, że będziemy praktycznie stali w miejscu - stwierdził. Podkreślił też, że z niedzielnych danych ciężko wyciągnąć miarodajne wnioski. - Ja zawsze mówię: czwartek-piątek pokazuje najlepiej - dodał.

Jak wskazał, obecna liczba zgonów wskazuje na to, że pacjenci zwlekają z przyjściem do lekarza.

Pytany, czy jedną z przyczyn utrzymującej się na wysokim poziomie liczby zakażeń mogą być nowe odmiany wirusa, prof. Gut odparł: "Wszystkim próbuję wyjaśnić, że poza żywym organizmem wirus jest martwą cząsteczką". - To my go roznosimy, a nie sam się roznosi. To jest generalny problem. Mutacja może zmienić intensywność replikacji i rożne dziwne rzeczy może robić, ale nie wpływa w żaden sposób na przenoszenie pomiędzy ludźmi - powiedział prof. Gut.

Jego zdaniem, jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie liczby zakażeń jest ograniczenie kontaktów społecznych. - A tu wyglądamy trochę nieciekawie. Zdaje się, że będziemy mieli z tym duże problemy - ocenił.

Od początku epidemii w Polsce stwierdzono 1 mln 435 tys. 582 przypadki koronawirusa. Łącznie zmarło 33 tys. 355 osób.

