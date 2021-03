Ekspert o szczepionkach: Nie wybrzydzajmy

- Nie wybrzydzajmy w kwestii producenta szczepionek. Ważne, żeby się zaszczepić – przekonywał w programie "Gość Wydarzeń” w Polsat News profesor Piotr Rzymski, biolog medyczny z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Wszystkie cztery autoryzowane na terenie Unii Europejskiej szczepionki mają wysoki stopień skuteczności. Są one dobrym orężem w walce z pandemią - zapewniał profesor Rzymski w Polsat News.

- W badaniach klinicznych preparatu AstraZeneki nie obserwowano incydentów zakrzepowo-zatorowych. 22 przypadki na 3 mln zaszczepionych to częstość, która nie odbiega od częstości tego typu incydentów w ogólnej populacji. Tej sytuacji przyglądają się instytucje regulatorowe, w tym Europejska Agencja Leków, która konkluduje, że nie ma mowy o związku przyczynowo-skutkowym, ale o korelacji - mówił ekspert odnosząc się do przypadkach powstawania zakrzepów krwi u niewielkiego odsetka zaszczepionych preparatem AstraZeneki, co spowodowało pojawienie się o obaw o bezpieczeństwo stosowania tego produktu.

Pytany o decyzje o wstrzymaniu szczepień tym preparatem w niektórych krajach prof. Rzymski wskazał, że "zgodnie z obecną wiedzą było to nieuzasadnione". - Rozumiem, że zastosowano regułę nadmiernej ostrożności - dodał.

- Gdybym na obiad zjadł łososia, a po tym obiedzie wystąpiłby u mnie zator płucny to nie znaczy, że łosoś jest odpowiedzialny za ten incydent i w całym kraju należy wstrzymać sprzedaż - mówił prof. Rzymski.

- Korzyść ze szczepienia jakimkolwiek preparatem w tym AstraZeneką jest ogromna - zaznaczył.



