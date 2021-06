Po szczepieniu przeciw COVID-19 zrezygnujemy na 1-2 dni z opalania na plaży, pływania w morzu czy jeziorze oraz intensywnych wycieczek rowerowych - mówi prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Zdaniem ekspertki po szczepieniu przeciw koronawirusowi należy zachować zdrowy rozsądek, jak po każdym innym szczepieniu.



- Unikajmy przez 1-2 dni intensywnego wysiłku fizycznego. Nie rzucajmy się od razu na 30-kilometrową wycieczkę rowerem. Odpuśćmy na chwilę opalanie oraz pływanie w jeziorze czy morzu. Po prostu poleniuchujmy w zaciszu domowym - powiedziała prof. Zajkowska, która jest zastępcą kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w USK.



Jej zdaniem chodzi o to, aby pacjent i lekarz mógł tego samego i następnego dnia po przyjęciu preparatu przeciw koronawirusowi zidentyfikować możliwe odczyny poszczepienne.



- Gdy zleją się nam one z zakwasami, bądź gorączką z udarem słonecznym, to nie będziemy wiedzieli jak zareagować. Trzeba po prostu na moment stać się bardziej czujnym, aby takie możliwe skutki uboczne szczepienia wyłapać i zareagować np. zbijając temperaturę. Zawsze jestem zwolenniczką zdrowego rozsądku w naszym życiu. Ten po szczepieniu także jest niezwykle potrzebny - dodała lekarka, która jest internistą, oraz specjalistą chorób wewnętrznych, zakaźnych, epidemiologii i zdrowia publicznego.

Prof. Zajkowska ostrzegła także, że po szczepieniu niekorzystne może być spożywanie alkoholu.



- Picie alkoholu odwadnia, więc zrezygnujmy z niego po przyjęciu szczepionki. Wyjdzie nam to tylko na zdrowie - stwierdziła prof. Zajkowska.

